Из Алексеево-Дружковки в Донецкой области эвакуируют 285 детей - ОВА

Из поселка Алексеево-Дружковка Краматорского района в Донецкой области оперативно эвакуируют 285 детей. Такое решение принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Кроме того, по его словам, решение о принудительной эвакуации семей с детьми касается сел Веселое, Грузское, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Лидино, Марьевка, Новотроицкое и Петровка Шаховской громады. Оттуда надо вывезти 47 детей.

Решение согласовано с органами военного командования и направлено в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий.

Вражеские обстрелы Дружковской и Шаховской общин значительно усилились, и находиться там крайне опасно. Дал поручение местным властям и руководителям структурных подразделений ОГА как можно быстрее организовать надлежащую эвакуацию – отметил Филашкин.

Напомним

В Донецкой области изменили время комендантского часа. В зоне ближе 10 км от фронта она будет продолжаться с 15:00 до 11:00, дальше - с 21:00 до 05:00.