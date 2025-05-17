В Донецкой области из-за российских атак погибла женщина, еще 8 человек ранены

Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате вражеских обстрелов Донецкой области в субботу, 17 мая. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По словам Вадима Филашкина, 17 мая утром россияне атаковали Яблоновку Ильиновской громады FPV-дроном.

Утром россияне атаковали Яблоновку Ильиновской громады FPV-дроном: убили 27-летнюю женщину, повредили магазин - говорится в заметке чиновника.

"Так же беспилотником враг ударил по гражданской машине в Андреевской громаде: там 5 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний. Еще 2 человека за сегодня ранены в Покровске и 1 - в Мирнограде", - добавил глава Донецкой ОВА.

Он подчеркнул, что сейчас вся Донецкая область — под постоянными обстрелами. И призвал местное население эвакуироваться своевременно.

Напомним

16 мая россияне обстреляли Донецкую область, ранив шесть человек. В Покровске пятеро жителей пострадали от обстрела, еще один ранен дроном в Андреевке.

16 мая ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел вблизи линии фронта в Донецкой области. В результате взрыва FPV-дрона повреждена рабочая машина, энергетики не пострадали.

Из поселка Алексеево-Дружковка Краматорского района в Донецкой области оперативно эвакуируют 285 детей. Причина – значительное усиление вражеских обстрелов.

Над Украиной сбили 36 из 62 вражеских дронов