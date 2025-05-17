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Над Украиной сбили 36 из 62 вражеских дронов

Киев • УНН

 • 348 просмотра

В ночь на 17 мая россия атаковала Украину 62 дронами. Силы ПВО сбили 36 вражеских БПЛА в восточных, северных, южных, западных и центральных областях.

Над Украиной сбили 36 из 62 вражеских дронов

Россия ночью атаковала Украину 62 беспилотниками, сбито 36 дронов, 6 - не достигли целей, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 17 мая враг атаковал 62-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Курск, Орел, Шаталово - рф, Гвардейское - ВОТ Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 36 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны

- отметили в ПС ВСУ в соцсетях.

6 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесская область, Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина", - говорится в сообщении.

Среди жертв была целая семья: Зеленский отреагировал на атаку рф на автобус17.05.25, 11:57 • 710 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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