Над Украиной сбили 36 из 62 вражеских дронов

Россия ночью атаковала Украину 62 беспилотниками, сбито 36 дронов, 6 - не достигли целей, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 17 мая враг атаковал 62-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Курск, Орел, Шаталово - рф, Гвардейское - ВОТ Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 36 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны - отметили в ПС ВСУ в соцсетях.

6 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесская область, Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина", - говорится в сообщении.

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