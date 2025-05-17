Над Україною збили 36 з 62 ворожих дронів

росія вночі атакувала Україну 62 безпілотниками, збито 36 дронів, 6 - не досягли цілей, повідомили у суботу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 травня ворог атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталове - рф, Гвардійське - ТОТ Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни - зазначили у ПС ЗСУ у соцмережах.

6 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина", - ідеться у повідомленні.

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