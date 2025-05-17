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Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином
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Серед жертв була ціла сім'я: Зеленський відреагував на атаку рф на автобус

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Внаслідок російської атаки на автобус загинуло 9 людей, серед яких сім'я. Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій проти РФ для припинення вбивств.

Серед жертв була ціла сім'я: Зеленський відреагував на атаку рф на автобус

Російська атака на автобус у Сумській області забрала життя 9 людей, серед яких була ціла сім'я, і росіяни не могли не розуміти, по чому завдають удару. Потрібно тиснути на росію, щоб убивства припинилися – без сильніших санкцій рф не шукатиме реальної дипломатії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на ворожий удар, пише УНН.

Деталі

"У лікарнях зараз семеро поранених після удару російського дрону по звичайній маршрутці. У людей опіки, переломи, контузії. Всі отримують потрібну допомогу. На жаль, є загиблі – дев’ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним та близьким. Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", – написав Зеленський.

Президент наголосив, що "вчора, як і в будь-який день цієї війни, була можливість припинити вогонь". "Україна давно це пропонує – повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя. росія зберігає хіба що можливість для себе вбивати далі", – зауважив він.

"Треба тиснути на росію, щоб убивства припинились. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Вчора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитись. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи та всіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати. Я дякую всім у світі, хто дійсно допомагає – не словами, а силою. Мир потрібен", – зазначив Зеленський.

"Не повинно бути жодних ілюзій": Україна після удару рф по цивільному автобусу вимагає посилення тиску на росію17.05.25, 11:31 • 740 переглядiв

Юлія Шрамко

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