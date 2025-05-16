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ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн
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Під час переговорів вогонь не припиняється - рф масовано обстрілює Донеччину: поранено шістьох людей

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

16 травня росіяни обстріляли Донеччину, поранивши шістьох людей. У Покровську п'ятеро жителів постраждали від обстрілу, ще одного поранено дроном в Андріївці.

Під час переговорів вогонь не припиняється - рф масовано обстрілює Донеччину: поранено шістьох людей

Зранку 16 травня росіяни знову масовано обстріляли Донецьку область, поранено щонайменше 6 людей. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Покровськ росіяни обстріляли сьогодні близько 5 ранку — поранили 5 місцевих жителів від 50 до 66 років, пошкодили 3 будинки. Ще 1 людина поранена в Андріївці — там росіяни атакували FPV-дроном цивільне авто

- написав він.

Нагадаємо

У Стамбулі розпочалися мирні переговори між делегаціями України та росії. Зустріч проходить за участі Туреччини та США під керівництвом міністра закордонних справ Туреччини.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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