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Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль
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Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

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Во время переговоров огонь не прекращается - рф массированно обстреливает Донетчину: ранены шесть человек

Киев • УНН

 • 834 просмотра

16 мая россияне обстреляли Донетчину, ранив шесть человек. В Покровске пятеро жителей пострадали от обстрела, еще один ранен дроном в Андреевке.

Во время переговоров огонь не прекращается - рф массированно обстреливает Донетчину: ранены шесть человек

Утром 16 мая россияне снова массированно обстреляли Донецкую область, ранены по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Покровск россияне обстреляли сегодня около 5 утра — ранили 5 местных жителей от 50 до 66 лет, повредили 3 дома. Еще 1 человек ранен в Андреевке — там россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто

- написал он.

Напомним

В Стамбуле начались мирные переговоры между делегациями Украины и россии. Встреча проходит при участии Турции и США под руководством министра иностранных дел Турции.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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