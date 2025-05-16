Во время переговоров огонь не прекращается - рф массированно обстреливает Донетчину: ранены шесть человек

Утром 16 мая россияне снова массированно обстреляли Донецкую область, ранены по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Покровск россияне обстреляли сегодня около 5 утра — ранили 5 местных жителей от 50 до 66 лет, повредили 3 дома. Еще 1 человек ранен в Андреевке — там россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто - написал он.



Напомним

В Стамбуле начались мирные переговоры между делегациями Украины и россии. Встреча проходит при участии Турции и США под руководством министра иностранных дел Турции.