Во время переговоров огонь не прекращается - рф массированно обстреливает Донетчину: ранены шесть человек
Киев • УНН
16 мая россияне обстреляли Донетчину, ранив шесть человек. В Покровске пятеро жителей пострадали от обстрела, еще один ранен дроном в Андреевке.
Утром 16 мая россияне снова массированно обстреляли Донецкую область, ранены по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.
Покровск россияне обстреляли сегодня около 5 утра — ранили 5 местных жителей от 50 до 66 лет, повредили 3 дома. Еще 1 человек ранен в Андреевке — там россияне атаковали FPV-дроном гражданское авто
Напомним
В Стамбуле начались мирные переговоры между делегациями Украины и россии. Встреча проходит при участии Турции и США под руководством министра иностранных дел Турции.