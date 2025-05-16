Окупанти вдарили FPV-дроном по бригаді енергетиків на Донеччині
Київ • УНН
Ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл поблизу лінії фронту в Донецькій області. Внаслідок вибуху FPV-дрону пошкоджено робочу автівку, енергетики не постраждали.
У Донецькій області ремонтна бригада ДТЕК знову потрапила під обстріл, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.
Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту. Від вибуху FPV-дрону ушкоджена робоча автівка
За даними компанії, енергетики не постраждали.
Енергетики потрапили під обстріл рф на Дніпропетровщині28.10.24, 14:59 • 15743 перегляди