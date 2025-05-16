Окупанти вдарили FPV-дроном по бригаді енергетиків на Донеччині

У Донецькій області ремонтна бригада ДТЕК знову потрапила під обстріл, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.

Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту. Від вибуху FPV-дрону ушкоджена робоча автівка - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, енергетики не постраждали.

Енергетики потрапили під обстріл рф на Дніпропетровщині