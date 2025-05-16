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Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки
Ексклюзив
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Окупанти вдарили FPV-дроном по бригаді енергетиків на Донеччині

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Ремонтна бригада ДТЕК потрапила під обстріл поблизу лінії фронту в Донецькій області. Внаслідок вибуху FPV-дрону пошкоджено робочу автівку, енергетики не постраждали.

Окупанти вдарили FPV-дроном по бригаді енергетиків на Донеччині

У Донецькій області ремонтна бригада ДТЕК знову потрапила під обстріл, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.

Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту.  Від вибуху FPV-дрону ушкоджена робоча автівка 

- йдеться у повідомленні.

За даними компанії, енергетики не постраждали.

Енергетики потрапили під обстріл рф на Дніпропетровщині28.10.24, 14:59 • 15743 перегляди

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