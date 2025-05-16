Оккупанты ударили FPV-дроном по бригаде энергетиков в Донецкой области
Киев • УНН
Ремонтная бригада ДТЭК попала под обстрел вблизи линии фронта в Донецкой области. В результате взрыва FPV-дрона повреждена рабочая машина, энергетики не пострадали.
В Донецкой области ремонтная бригада ДТЭК снова попала под обстрел, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
Еще один тяжелый день для энергетиков Донецкой области. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта. От взрыва FPV-дрона повреждена рабочая машина
По данным компании, энергетики не пострадали.
Энергетики попали под обстрел на Днепропетровщине28.10.24, 14:59 • 15743 просмотра