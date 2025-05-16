Оккупанты ударили FPV-дроном по бригаде энергетиков в Донецкой области

В Донецкой области ремонтная бригада ДТЭК снова попала под обстрел, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

Еще один тяжелый день для энергетиков Донецкой области. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта. От взрыва FPV-дрона повреждена рабочая машина - говорится в сообщении.

По данным компании, энергетики не пострадали.

Энергетики попали под обстрел на Днепропетровщине