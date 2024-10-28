Энергетики попали под обстрел на Днепропетровщине

В Днепропетровской области ремонтная бригада ДТЭК снова попала под вражеский обстрел, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Еще один тяжелый день для энергетиков Днепропетровщины. Наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где чинили воздушные линии. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми - говорится в сообщении ДТЭК.

Как отмечается, от вражеских обстрелов сильно повреждена рабочая машина.

Неоднократно россияне обстреливали ремонтные бригады ДТЭК, в частности в Донецкой области.