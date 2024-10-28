Энергетики попали под обстрел на Днепропетровщине
Киев • УНН
Во время ремонта воздушных линий вблизи фронта бригада ДТЭК попала под вражеский обстрел. Энергетики успели спрятаться, однако их рабочий автомобиль получил серьезные повреждения.
В Днепропетровской области ремонтная бригада ДТЭК снова попала под вражеский обстрел, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Еще один тяжелый день для энергетиков Днепропетровщины. Наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где чинили воздушные линии. К счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми
Как отмечается, от вражеских обстрелов сильно повреждена рабочая машина.
Неоднократно россияне обстреливали ремонтные бригады ДТЭК, в частности в Донецкой области.