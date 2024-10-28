Енергетики потрапили під обстріл рф на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Під час ремонту повітряних ліній поблизу фронту бригада ДТЕК потрапила під ворожий обстріл. Енергетики встигли сховатися, проте їхній робочий автомобіль зазнав серйозних пошкоджень.
У Дніпропетровськ області ремонтна бригада ДТЕК знову потрапила під ворожий обстріл, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
Ще один важкий день для енергетиків Дніпропетровщини. Наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де лагодили повітряні лінії. На щастя, енергетики встигли укритись та залишились неушкодженими
Як зазначається, від ворожих обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.
Доповнення
Неодноразово росіяни обстрілювали ремонтні бригади ДТЕК, зокрема у Донецькій області.