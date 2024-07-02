Ремонтна бригада енергетиків потрапила під обстріл на Донеччині, пошкоджено автомобіль
Київ • УНН
Ремонтна бригада ДТЕК знову потрапила під обстріл під час виконання планових робіт поблизу лінії зіткнення в Донецькій області, в результаті обстрілу був сильно пошкоджений робочий автомобіль, що стало вже третім подібним інцидентом за останні два тижні.
У Донецькій області ремонтна бригада ДТЕК знову потрапили під обстріл, передає УНН із посиланням на пресслужбу компанії.
Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи. Від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка
За даними компанії, це вже третій випадок обстрілу бригади за останні два тижні.
На Сумщині енергетики потрапили під артилерійський обстріл рф09.04.24, 19:41 • 42565 переглядiв