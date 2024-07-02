В Донецкой области ремонтная бригада ДТЭК снова попали под обстрел, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где выполняли плановые работы. От обстрелов сильно повреждена рабочая машина - говорится в сообщении.

По данным компании, это уже третий случай обстрела бригады за последние две недели.

На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф