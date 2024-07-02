Киев • УНН
Ремонтная бригада ДТЭК снова попала под обстрел во время выполнения плановых работ вблизи линии соприкосновения в Донецкой области, в результате обстрела был сильно поврежден рабочий автомобиль, что стало уже третьим подобным инцидентом за последние две недели.
В Донецкой области ремонтная бригада ДТЭК снова попали под обстрел, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел неподалеку от линии фронта, где выполняли плановые работы. От обстрелов сильно повреждена рабочая машина
По данным компании, это уже третий случай обстрела бригады за последние две недели.
На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф9 апреля 2024, 16:41 • 42095 просмотров