В Киеве и области зафиксированы российские БПЛА: работают силы ПВО

В ночь на 18 мая в воздушном пространстве Киевской области зафиксированы российские БПЛА. Силы противовоздушной обороны работают над их уничтожением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

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В воскресенье, 18 мая в 02:41 КГВА сообщила, что по вражеским ударным БПЛА в Киевской области работают силы ПВО.

В Киевской области фиксируется ряд воздушных целей, идет работа ПВО, которую слышно в окрестностях столицы - говорится в сообщении.

В КГВА предупредили, что вражеские дроны меняют направление движения и призвали оставаться в укрытиях.

В 02:47 Киевская городская военная администрация сообщила, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы уже в небе над Киевом.

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