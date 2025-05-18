В Киеве и области зафиксированы российские БПЛА: работают силы ПВО
Киев • УНН
Ночью 18 мая в Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают над уничтожением целей, но дроны меняют траекторию движения.
В ночь на 18 мая в воздушном пространстве Киевской области зафиксированы российские БПЛА. Силы противовоздушной обороны работают над их уничтожением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Детали
В воскресенье, 18 мая в 02:41 КГВА сообщила, что по вражеским ударным БПЛА в Киевской области работают силы ПВО.
В Киевской области фиксируется ряд воздушных целей, идет работа ПВО, которую слышно в окрестностях столицы
В КГВА предупредили, что вражеские дроны меняют направление движения и призвали оставаться в укрытиях.
В 02:47 Киевская городская военная администрация сообщила, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы уже в небе над Киевом.
В Донецкой области из-за российских атак погибла женщина, еще 8 человек ранены17.05.25, 20:53 • 3446 просмотров