В Киевской области из-за вражеской атаки погибла женщина, еще три человека, среди которых есть ребенок - ранены: начато расследование

В результате вражеской атаки россиян на Киевскую область погибла женщина, ранены три человека, среди которых 4-летний мальчик.

Начато расследование сообщает Офис Генерального Прокурора пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Обуховской и Фастовской окружных прокуратур начаты уголовные производства по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) - говорится в заметке.

По данным следствия, ночью 18 мая вооруженные силы рф совершили очередную массированную атаку БпЛА на Киевскую область. В Обуховском районе, как сообщают, в результате вражеского обстрела погибла 28-летняя женщина.

Еще два человека и 4-летний мальчик получили ранения, их госпитализировали - сообщили в прокуратуре

Также повреждены частные жилые дома и многоэтажка. В Фастовском районе повреждены два складских помещения и частные жилые дома. Правоохранители на месте происшествия продолжают документировать последствия вооруженной агрессии рф.

Напомним

Ночью 18 мая в Киевской области было зафиксированы вражеские БпЛА. Силы ПВО работали над уничтожением целей, но дроны меняли траекторию движения.

В Киевской области в результате российской атаки в воскресенье, 18 мая погибла женщина. Еще трое людей получили ранения, среди них 4-летний ребенок.