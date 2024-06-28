У Дніпропетровській області рятувальники вилучили з водойми тіло чоловіка
Київ • УНН
Водолази-рятувальники дістали тіло чоловіка з річки Дніпро за 20 метрів від берега у селі Воронівка Дніпропетровської області.
На Дніпропетровщині водолази-рятувальники вилучили тіло чоловіка із річки Дніпро на відстані 20 метрів від берега. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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27 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на поверхні річки Дніпро в селі Воронівка Любимівської сільської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області. Водолази-рятувальники вилучили тіло з водойми на відстані 20 метрів від берега та передали його представникам поліції для подальших розслідувань. У проведенні рятувальних робіт брали участь 3 водолази-рятувальники та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України в області.
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