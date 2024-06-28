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У Дніпропетровській області рятувальники вилучили з водойми тіло чоловіка

Київ • УНН

 • 19974 перегляди

Водолази-рятувальники дістали тіло чоловіка з річки Дніпро за 20 метрів від берега у селі Воронівка Дніпропетровської області.

У Дніпропетровській області рятувальники вилучили з водойми тіло чоловіка

На Дніпропетровщині водолази-рятувальники вилучили тіло чоловіка із річки Дніпро на відстані 20 метрів від берега. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

27 червня  до Служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на поверхні річки Дніпро в селі Воронівка Любимівської сільської територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області. Водолази-рятувальники вилучили тіло з водойми на відстані 20 метрів від берега та передали його представникам поліції для подальших розслідувань. У проведенні рятувальних робіт брали участь 3 водолази-рятувальники та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України в області.

У Дніпропетровській області через ворожі обстріли поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру 24.06.24, 07:48 • 24404 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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