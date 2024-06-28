Киев • УНН
Водолазы-спасатели достали тело мужчины из реки Днепр в 20 метрах от берега в селе Вороновка Днепропетровской области.
На Днепропетровщине водолазы-спасатели изъяли тело мужчины из реки Днепр на расстоянии 20 метров от берега. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
27 июня в Службу спасения поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на поверхности реки Днепр в селе Вороновка Любимовской сельской территориальной общины Днепровского района Днепропетровской области. Водолазы-спасатели изъяли тело из водоема на расстоянии 20 метров от берега и передали его представителям полиции для дальнейших расследований. В проведении спасательных работ принимали участие 3 водолаза-спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
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