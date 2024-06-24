В Днепропетровской области из-за вражеских обстрелов ранена женщина, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Агрессор обстрелял Днепропетровщину из артиллерии и дронов-камикадзе. В результате было ранено 66-летнюю женщину. Также от вражеских ударов повреждены медицинские учреждения, жилые дома, частные сооружения, магазин и автомобили. В частности, разрушены 15 домов и 14 хозяйственных сооружений, а также повреждены линии электропередач и газопроводы.
На Днепропетровщине в результате вражеских атак ранена 66-летняя женщина и зафиксированы значительные материальные убытки в области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В ночь на 24 июня враг продолжал активность на Днепропетровщине, нанося удары из артиллерии и используя дроны-камикадзе. В результате обстрелов больше всего пострадал Никополь.
Также в Мировской общине повреждена линия электропередач.
Среди пострадавших есть 66-летняя женщина, которую госпитализировали с состоянием средней тяжести.
Кроме того, агрессор попал по медицинским учреждениям: два здания медучреждения получили повреждения. Дополнительно было уничтожено частный дом, хозяйственное сооружение и теплицу.
Тоже разрушениям подверглись 15 домов и 14 хозяйственных сооружений, а также повреждены магазин и два авто. Обстрел также задел линии электропередач и газопроводы.
На Днепропетровщине российские обстрелы нанесли ущерб транспортным средствам и инфраструктуре23 июня 2024, 05:14 • 33093 просмотра