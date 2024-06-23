На Днепропетровщине российские обстрелы нанесли ущерб транспортным средствам и инфраструктуре

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину тяжелой артиллерией. Целили по инфраструктуре города. В результате атаки повреждены и 2 грузовика и легковушка. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В поздний вечер захватчики открыли огонь по Никополю из тяжелой артиллерии, продолжая атаки с самого утра. Также были применены дроны-камикадзе, которые целились на инфраструктуру города. В результате вражеской агрессии были повреждены два грузовика и легковой автомобиль.

К счастью, инцидент прошел без погибших или пострадавших среди гражданского населения. На других территориях Днепропетровской области вражеские удары не зафиксированы.

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