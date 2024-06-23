На Дніпропетровщині російські обстріли завдали шкоди транспортним засобам та інфраструктурі
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії та безпілотних літальних апаратів-камікадзе, пошкодивши дві вантажівки та легковий автомобіль, але жертв серед цивільного населення не було.
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину важкою артилерією. Цілили по інфраструктурі міста. Унаслідок атаки пошкоджені й 2 вантажівки та легковик. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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У пізній вечір загарбники відкрили вогонь по Нікополю з важкої артилерії, продовжуючи атаки з самого ранку. Також були застосовані дрони-камікадзе, які цілилися на інфраструктуру міста. У результаті ворожої агресії були пошкоджені дві вантажівки і легковий автомобіль.
На щастя, інцидент минув без загиблих чи постраждалих серед цивільного населення. На інших територіях Дніпропетровської області ворожі удари не зафіксовані.
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