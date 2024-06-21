росіяни 15 разів обстріляли Дніпропетровщину: поранено 71-річну жінку
Київ • УНН
Російські військові 15 разів атакували Дніпропетровську область, використовуючи артилерію і безпілотники-камікадзе, поранивши 71-річну жінку і пошкодивши житлову інфраструктуру та приватні будинки.
Протягом доби, 21 червня, російські військові 15 разів атакували Дніпропетровщину, використовуючи артилерію та дрони-камікадзе. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, пише УНН.
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Лисак розповів, що на Нікопольщину російські війська за день здійснили 15 атак. Зокрема, окупанти Більш ніж півдесятка разів гатили з важкої артилерії, вдарили 8 дронами-камікадзе та скинули боєприпас з БпЛА. Гучно було у Нікополі, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах
Поранена 71-річна жінка. Оговтуватиметься вдома. Під удар агресора потрапила інфраструктура, зокрема, й житлова
Також внаслідок ворожої атаки понівечені 12 приватних осель, стільки ж господарських споруд. Пошкоджені гараж, легкові автівки, два газогони, лінії електропередач.
Нагадаємо
Вдень, 21 червня, російські завдали ракетний удар по продовольчому складі у Кривому Розі. Внаслідок атаки постраждало двоє чоловіків.