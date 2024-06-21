В течение суток, 21 июня, российские военные 15 раз атаковали Днепропетровщину, используя артиллерию и дроны-камикадзе. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

Лысак рассказал, что на Никопольщину российские войска за день совершили 15 атак. В частности, оккупанты более чем полдесятка раз били из тяжелой артиллерии, ударили 8 дронами-камикадзе и сбросили боеприпас с БПЛА. Громко было в Никополе, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах

Ранена 71-летняя женщина. Будет приходить в себя дома. Под удар агрессора попала инфраструктура, в том числе и жилая - рассказал глава ОВА.

Также в результате вражеской атаки изуродованы 12 частных домов, столько же хозяйственных построек. Повреждены гараж, легковые автомобили, два газопровода, линии электропередач.

Напомним

Днем, 21 июня, российские нанесли ракетный удар по продовольственному складу В Кривом Роге. в результате нападения пострадали двое мужчин.