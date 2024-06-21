Ракетний удар по Кривому Рогу: зруйновано продовольчий склад, є поранені
Київ • УНН
21 червня росіяни завдали ракетного удару по продовольчому складу в Кривому Розі, поранивши двох чоловіків у віці 60 і 22 років.
Вдень, 21 червня, російські завдали ракетний удар по продовольчому складі у Кривому Розі. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його словами, на місці прильоту виникла пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. Лисак розповів, що внаслідок атаки постраждало двоє чоловіків.
Пообіді ворог поцілив ракетою по продовольчому складу у Кривому Розі. За уточненою інформацією, постраждали два чоловіки 60 і 22 років. Їхній стан задовільний. Отримали допомогу на місці
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що армія рф вдарила по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ударом опинились інфраструктура міста. Внаслідок атаки виникла пожежа.