Днем, 21 июня, российские нанесли ракетный удар по продовольственному складу в Кривом Роге. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его словам, на месте прилета возник пожар, который уже ликвидировали спасатели. Лысак рассказал, что в результате атаки пострадали двое мужчин.

После обеда враг попал ракетой по продовольственному складу в Кривом Роге. По уточненной информации, пострадали два мужчины 60 и 22 лет. Их состояние удовлетворительное. Получили помощь на месте - резюмировал глава Днепропетровской ОВА.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что армия рф ударила по Кривому Рогу Днепропетровской области. Под ударом оказались инфраструктура города. В результате атаки возник пожар.