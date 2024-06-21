Ворог атакував інфраструктуру Кривого Рогу, виникла пожежа - ОВА
Київ • УНН
російські війська атакували інфраструктуру Кривого Рогу, що призвело до пожежі.
Армія рф вдарила по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ударом опинились інфраструктура міста. Внаслідок атаки виникла пожежа. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Атакував інфраструктуру міста. Сталася пожежа. Інформація уточнюється", - написав Лисак.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на Кривий Ріг, у місті були чутні звуки вибухів.