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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3680 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ворог атакував інфраструктуру Кривого Рогу, виникла пожежа - ОВА

Київ • УНН

 • 26112 перегляди

російські війська атакували інфраструктуру Кривого Рогу, що призвело до пожежі.

Ворог атакував інфраструктуру Кривого Рогу, виникла пожежа - ОВА

Армія рф вдарила по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Під ударом опинились інфраструктура міста. Внаслідок атаки виникла пожежа. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Атакував інфраструктуру міста. Сталася пожежа. Інформація уточнюється", - написав Лисак. 

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