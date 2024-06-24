У Дніпропетровській області через ворожі обстріли поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру
Київ • УНН
Агресор обстріляв Дніпропетровщину з артилерії та дронів-камікадзе. Внаслідок цього було поранено 66-річну жінку. Також від ворожих ударів пошкоджено медичні заклади, житлові будинки, приватні споруди, магазин і автомобілі. Зокрема, зруйновано 15 осель і 14 господарських споруд, а також пошкоджено лінії електропередач і газогони.
На Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено 66-річну жінку та зафіксовано значні матеріальні збитки в області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
У ніч на 24 червня ворог продовжував активність на Дніпропетровщині, наносячи удари з артилерії і використовуючи дрони-камікадзе. У результаті обстрілів найбільше постраждав Нікополь.
Також у Мирівській громаді пошкоджена лінія електропередач.
Серед постраждалих є 66-річна жінка, яку госпіталізували зі станом середньої тяжкості.
Крім того, агресор поцілив по медичних установах: дві будівлі медзакладу отримали пошкодження. Додатково було знищено приватний будинок, господарську споруду та теплицю.
Теж руйнувань зазнали 15 осель та 14 господарських споруд, а також пошкоджено магазин і два авто. Обстріл також зачепив лінії електропередач та газогони.
На Дніпропетровщині російські обстріли завдали шкоди транспортним засобам та інфраструктурі 23.06.24, 08:14 • 35050 переглядiв