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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2644 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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У Дніпропетровській області через ворожі обстріли поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру

Київ • УНН

 • 24404 перегляди

Агресор обстріляв Дніпропетровщину з артилерії та дронів-камікадзе. Внаслідок цього було поранено 66-річну жінку. Також від ворожих ударів пошкоджено медичні заклади, житлові будинки, приватні споруди, магазин і автомобілі. Зокрема, зруйновано 15 осель і 14 господарських споруд, а також пошкоджено лінії електропередач і газогони.

У Дніпропетровській області через ворожі обстріли поранено жінку, пошкоджено інфраструктуру

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак поранено 66-річну жінку та зафіксовано значні матеріальні збитки в області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

У ніч на 24 червня ворог продовжував активність на Дніпропетровщині, наносячи удари з артилерії і використовуючи дрони-камікадзе. У результаті обстрілів найбільше постраждав Нікополь.

Також у Мирівській громаді пошкоджена лінія електропередач.

Серед постраждалих є 66-річна жінка, яку госпіталізували зі станом середньої тяжкості.

Крім того, агресор поцілив по медичних установах: дві будівлі медзакладу отримали пошкодження. Додатково було знищено приватний будинок, господарську споруду та теплицю.

Теж руйнувань зазнали 15 осель та 14 господарських споруд, а також пошкоджено магазин і два авто. Обстріл також зачепив лінії електропередач та газогони.

На Дніпропетровщині російські обстріли завдали шкоди транспортним засобам та інфраструктурі 23.06.24, 08:14 • 35050 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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