У Дніпрі з-під завалів після ракетного удару врятували людину: є постраждалі діти
Київ • УНН
Рятувальники деблокували людину з-під завалів після ракетної атаки у Дніпрі. Серед 14 постраждалих - четверо дітей, одна дитина у важкому стані.
У Дніпрі рятувальники деблокували людину з-під завалів після ракетної атаки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Крім того, наразі відомо про 14 постраждалих, серед яких чотири дитини.
Одна з дітей перебуває у важкому стані.
Екстрені служби продовжують працювати на місці події, надаючи допомогу постраждалим і проводячи рятувальні роботи.
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