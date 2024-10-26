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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 1254 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворог вдарив по Дніпру: кількість жертв зросла до 3

Київ • УНН

 • 18517 перегляди

У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу загинули три людини, десятеро поранені, серед них двоє дітей. Пошкоджено чотири житлових будинки, медзаклад та автомобілі.

Ворог вдарив по Дніпру: кількість жертв зросла до 3

У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу, на жаль, загинули вже троє людей. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про двох загиблих жінок, а нові дані підтвердили смерть ще однієї особи. Внаслідок атаки постраждали 10 осіб, серед яких двоє дітей.

Ракетний обстріл завдав значної шкоди інфраструктурі міста: пошкоджено чотири житлових будинки, медичний заклад та кілька автомобілів. На місці події працюють екстрені служби, які надають допомогу постраждалим та фіксують наслідки атаки.

Нічний ракетний удар по Дніпру: загинуло 2 жінки, кількість жертв та руйнувань зростає26.10.24, 00:49 • 18422 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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