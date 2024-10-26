Ворог вдарив по Дніпру: кількість жертв зросла до 3
Київ • УНН
У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу загинули три людини, десятеро поранені, серед них двоє дітей. Пошкоджено чотири житлових будинки, медзаклад та автомобілі.
У Дніпрі внаслідок ракетного обстрілу, на жаль, загинули вже троє людей. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Раніше повідомлялося про двох загиблих жінок, а нові дані підтвердили смерть ще однієї особи. Внаслідок атаки постраждали 10 осіб, серед яких двоє дітей.
Ракетний обстріл завдав значної шкоди інфраструктурі міста: пошкоджено чотири житлових будинки, медичний заклад та кілька автомобілів. На місці події працюють екстрені служби, які надають допомогу постраждалим та фіксують наслідки атаки.
Нічний ракетний удар по Дніпру: загинуло 2 жінки, кількість жертв та руйнувань зростає26.10.24, 00:49 • 18422 перегляди