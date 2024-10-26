Нічний ракетний удар по Дніпру: загинуло 2 жінки, кількість жертв та руйнувань зростає
Київ • УНН
Внаслідок ракетного обстрілу Дніпра загинули дві жінки, 10 осіб постраждали, серед них двоє дітей. Пошкоджено чотири житлових будинки, медзаклад та автомобілі.
У Дніпрі внаслідок ракетних ударів, завданих армією рф 25 жовтня близько 23:00 загинули дві жінки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Також станом на 00:30 відомо про 10 постраждалих, серед яких 17-річний хлопець, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Додатково серед постраждалих є 8-річна дитина.
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У результаті атаки зафіксовано пошкодження чотирьох житлових будинків у різних районах міста, зокрема, частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Вибухи також завдали шкоди медичному закладу та автомобілям, що знаходились поблизу.
На місцях влучань працюють усі екстрені служби. Поліцейські фіксують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.
Терористи обстріляли Дніпро: постраждали 9 людей, серед них 8-річна дівчинка26.10.24, 00:27 • 18462 перегляди