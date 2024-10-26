Терористи обстріляли Дніпро: постраждали 9 людей, серед них 8-річна дівчинка
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару в Дніпрі постраждали 9 осіб, включаючи 8-річну дівчинку, четверо госпіталізовані. Частково зруйновано двоповерхову будівлю, під завалами може залишатися одна людина.
У Дніпрі через удар терористичної країни постраждали усі 9 осіб, серед яких 8-річна дівчинка. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За словами медиків, стан дитини середньої тяжкості. Крім того, 4 з 9 постраждалих було госпіталізовано.
Вибух частково зруйнував двоповерхову житлову будівлю, під завалами якої, за попередньою інформацією, може залишатися одна людина. Рятувальники активно працюють на місці події, проводячи пошукові роботи.
Крім того, пошкодження зазнали ще чотири багатоквартирні будинки та один медичний заклад. Влада міста закликала мешканців бути обережними та слідкувати за офіційними повідомленнями.
У Дніпрі ракетна атака пошкодила житлову забудову та спричинила пожежу25.10.24, 23:40 • 19342 перегляди