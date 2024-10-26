Террористы обстреляли Днепр: пострадали 9 человек, среди них 8-летняя девочка
Киев • УНН
В результате вражеского удара в Днепре пострадали 9 человек, включая 8-летнюю девочку, четверо госпитализированы. Частично разрушено двухэтажное здание, под завалами может оставаться один человек.
В Днепре из-за удара террористической страны пострадали все 9 человек, среди которых 8-летняя девочка. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
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По словам медиков, состояние ребенка средней тяжести. Кроме того, 4 из 9 пострадавших были госпитализированы.
Взрыв частично разрушил двухэтажное жилое здание, под завалами которого, по предварительной информации, может оставаться один человек. Спасатели активно работают на месте происшествия, проводя поисковые работы.
Кроме того, повреждения получили еще четыре многоквартирных дома и одно медицинское учреждение. Власти города призвали жителей быть осторожными и следить за официальными сообщениями.
В Днепре ракетная атака повредила жилую застройку и вызвала пожар25 октября 2024, 20:40 • 4035 просмотров