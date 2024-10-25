В Днепре ракетная атака повредила жилую застройку и вызвала пожар
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Днепру повреждена жилая застройка и возник пожар. Спасатели работают над ликвидацией огня, а местные власти призывают жителей находиться в укрытии.
В Днепре из-за ракетной атаки была повреждена жилая застройка. Кроме того, вспыхнул пожар. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Добавим
По информации, спасательные службы работают над ликвидацией огня. Детали инцидента сейчас выясняются.
Власти призывают жителей оставаться в безопасном месте до окончания воздушной тревоги и беречь себя.
Напомним
Ранее Воздушные Силы ВСУ проинформировали о вражеской баллистике на Днепр; а позже было передано, что прогремели взрывы в городе.
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