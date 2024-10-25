Взрывы в двух крупных городах Украины: Враг применил две баллистические ракеты

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 142603 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 128266 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 130535 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 174996 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 149068 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 150878 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 148637 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

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Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
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Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

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Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120729 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113316 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы в двух крупных городах Украины: Враг применил две баллистические ракеты

Взрывы в двух крупных городах Украины: Враг применил две баллистические ракеты

Киев  •  УНН

20:06 • 6872 просмотра

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В Днепре и Запорожье зафиксированы взрывы. Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ракет в направлении этих городов.

В Днепре и Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Добавим

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских ракетах, которые направляются в сторону Днепра и Запорожья.

В Днепре прогремели взрывы2 сентября 2024, 19:06 • 27061 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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