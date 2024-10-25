Взрывы в двух крупных городах Украины: Враг применил две баллистические ракеты
Киев • УНН
В Днепре и Запорожье зафиксированы взрывы. Перед этим Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении вражеских ракет в направлении этих городов.
В Днепре и Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
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Воздушные Силы ВСУ предупреждали о вражеских ракетах, которые направляются в сторону Днепра и Запорожья.
В Днепре прогремели взрывы2 сентября 2024, 19:06 • 27061 просмотр