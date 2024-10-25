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У Дніпрі ракетна атака пошкодила житлову забудову та спричинила пожежу

Київ • УНН

 • 19345 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджено житлову забудову та виникла пожежа. Рятувальники працюють над ліквідацією вогню, а місцева влада закликає мешканців перебувати в укритті.

У Дніпрі ракетна атака пошкодила житлову забудову та спричинила пожежу

У Дніпрі через ракетну атаку було пошкоджено житлову забудову. Крім того, спалахнула пожежа. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Додамо

За інформацією, рятувальні служби працюють над ліквідацією вогню. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.

Влада закликає мешканців залишатися в безпечному місці до закінчення повітряної тривоги та берегти себе.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо ворожої балістики на Дніпро; а пізніше було передано, що прогриміли вибухи в місті. 

Вибухи у двох великих містах України: Ворог застосував дві балістичні ракети 25.10.24, 23:06 • 23233 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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