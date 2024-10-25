У Дніпрі ракетна атака пошкодила житлову забудову та спричинила пожежу
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Дніпру пошкоджено житлову забудову та виникла пожежа. Рятувальники працюють над ліквідацією вогню, а місцева влада закликає мешканців перебувати в укритті.
У Дніпрі через ракетну атаку було пошкоджено житлову забудову. Крім того, спалахнула пожежа. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За інформацією, рятувальні служби працюють над ліквідацією вогню. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.
Влада закликає мешканців залишатися в безпечному місці до закінчення повітряної тривоги та берегти себе.
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