Ночной ракетный удар по Днепру: погибли 2 женщины, количество жертв и разрушений растет
Киев • УНН
В результате ракетного обстрела Днепра погибли две женщины, 10 человек пострадали, среди них двое детей. Повреждены четыре жилых дома, медучреждение и автомобили.
В Днепре в результате ракетных ударов, нанесенных армией рф 25 октября около 23:00 погибли две женщины. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Добавим
Также по состоянию на 00:30 известно о 10 пострадавших, среди которых 17-летний парень, госпитализированный в состоянии средней тяжести. Дополнительно среди пострадавших есть 8-летний ребенок.
Напомним
В результате атаки зафиксировано повреждение четырех жилых домов в разных районах города, в частности, частично разрушено двухэтажное жилое здание. Взрывы также нанесли ущерб медицинскому учреждению и автомобилям, которые находились поблизости.
На местах попаданий работают все экстренные службы. Полицейские фиксируют последствия атаки и оказывают помощь пострадавшим.
Террористы обстреляли Днепр: пострадали 9 человек, среди них 8-летняя девочка25 октября 2024, 21:27 • 4564 просмотра