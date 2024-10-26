Враг ударил по Днепру: количество жертв возросло до 3
Киев • УНН
В Днепре в результате ракетного обстрела погибли три человека, десять ранены, среди них двое детей. Повреждены четыре жилых дома, медучреждение и автомобили.
В Днепре в результате ракетного обстрела, к сожалению, погибли уже три человека. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Напомним
Ранее сообщалось о двух погибших женщинах, а новые данные подтвердили смерть еще одного человека. В результате атаки пострадали 10 человек, среди которых двое детей.
Ракетный обстрел нанес значительный ущерб инфраструктуре города: повреждены четыре жилых дома, медицинское учреждение и несколько автомобилей. На месте происшествия работают экстренные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и фиксируют последствия атаки.
Ночной ракетный удар по Днепру: погибли 2 женщины, количество жертв и разрушений растет25 октября 2024, 21:49 • 3112 просмотров