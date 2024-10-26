В Днепре из-под завалов после ракетного удара спасли человека: есть пострадавшие дети

В Днепре спасатели деблокировали человека из-под завалов после ракетной атаки. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Кроме того, сейчас известно о 14 пострадавших, среди которых четыре ребенка.

Один из детей находится в тяжелом состоянии.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, оказывая помощь пострадавшим и проводя спасательные работы.

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