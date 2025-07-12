У Дніпрі судитимуть підприємця за розтрату 4,4 млн грн на закупівлі квадроциклів для сил тероборони

Прокуратура передала до суду справу керівника комунального підприємства, якого підозрюють у розтраті 4,4 млн грн з бюджету на закупівлі квадроциклів для територіальної оборони Дніпра. Про це пише УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону передали до суду матеріали за обвинуваченням директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що у 2024 році керівник підприємства, відповідальний за реалізацію міської програми щодо сприяння територіальній обороні, під час закупівлі 33 квадроциклів для потреб військових частин, не забезпечив належного та обґрунтованого формування ціни.

Це призвело до закупівлі техніки за завищеною на 4,4 мільйона гривень вартістю порівняно з ринковою - говориться у повідомленні.

Наразі прокурори скерували обвинувальний акт для судового розгляду та притягнення фігуранта справи до кримінальної відповідальності.

Доповнення

Начальнику управління СКП "Київтелесервіс" повідомлено про підозру у службовій недбалості. Через неналежний моніторинг цін обладнання для інтернету придбали на 20,5 млн гривень дорожче ринкової вартості.

Прокурори повідомили про підозру в службовій недбалості заступнику генерального директора КП "Інформатика" Департаменту Київської міської ради. За даними слідства, комунальне підприємство придбало комп’ютерну техніку за завищеними цінами, що завдало громаді понад 2,1 млн гривень збитків.