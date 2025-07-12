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В Днепре будут судить предпринимателя за растрату 4,4 млн грн на закупке квадроциклов для сил теробороны

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Прокуратура передала в суд дело руководителя коммунального предприятия Днепра, которого подозревают в растрате 4,4 млн грн бюджетных средств. Средства были растрачены во время закупки 33 квадроциклов для нужд воинских частей территориальной обороны по завышенной стоимости.

В Днепре будут судить предпринимателя за растрату 4,4 млн грн на закупке квадроциклов для сил теробороны

Прокуратура передала в суд дело руководителя коммунального предприятия, которого подозревают в растрате 4,4 млн грн из бюджета на закупке квадроциклов для территориальной обороны Днепра. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона передали в суд материалы по обвинению директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2024 году руководитель предприятия, ответственный за реализацию городской программы по содействию территориальной обороне, при закупке 33 квадроциклов для нужд воинских частей, не обеспечил надлежащего и обоснованного формирования цены.

Это привело к закупке техники по завышенной на 4,4 миллиона гривен стоимости по сравнению с рыночной

- говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры направили обвинительный акт для судебного рассмотрения и привлечения фигуранта дела к уголовной ответственности.

Дополнение

Начальнику управления СКП "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности. Из-за ненадлежащего мониторинга цен оборудование для интернета приобрели на 20,5 млн гривен дороже рыночной стоимости.

Прокуроры сообщили о подозрении в служебной халатности заместителю генерального директора КП "Информатика" Департамента Киевского городского совета. По данным следствия, коммунальное предприятие приобрело компьютерную технику по завышенным ценам, что нанесло общине более 2,1 млн гривен убытков.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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