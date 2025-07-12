В Днепре будут судить предпринимателя за растрату 4,4 млн грн на закупке квадроциклов для сил теробороны

Прокуратура передала в суд дело руководителя коммунального предприятия, которого подозревают в растрате 4,4 млн грн из бюджета на закупке квадроциклов для территориальной обороны Днепра. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона передали в суд материалы по обвинению директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины) - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2024 году руководитель предприятия, ответственный за реализацию городской программы по содействию территориальной обороне, при закупке 33 квадроциклов для нужд воинских частей, не обеспечил надлежащего и обоснованного формирования цены.

Это привело к закупке техники по завышенной на 4,4 миллиона гривен стоимости по сравнению с рыночной - говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры направили обвинительный акт для судебного рассмотрения и привлечения фигуранта дела к уголовной ответственности.

Дополнение

Начальнику управления СКП "Киевтелесервис" сообщено о подозрении в служебной халатности. Из-за ненадлежащего мониторинга цен оборудование для интернета приобрели на 20,5 млн гривен дороже рыночной стоимости.

Прокуроры сообщили о подозрении в служебной халатности заместителю генерального директора КП "Информатика" Департамента Киевского городского совета. По данным следствия, коммунальное предприятие приобрело компьютерную технику по завышенным ценам, что нанесло общине более 2,1 млн гривен убытков.