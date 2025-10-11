$41.510.00
У Дніпрі пролунав вибух: підлітка з травмою руки доставили до лікарні

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

У центрі Дніпра на площі Успенській стався вибух, внаслідок якого 15-річний хлопець отримав травму руки. Його доставили до лікарні, поліція встановлює обставини події.

У центрі Дніпра пролунав вибух - у руках підлітка розірвався невідомий предмет, хлопця доставили до лікарні, передає УНН із посиланням на поліцію Дніпра.

Деталі

Сьогодні близько 19:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух на площі Успенській у Соборному районі міста.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Постраждалого 15-річного хлопця доставили до лікарні — він отримав травму руки.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Національна поліція України
Дніпро (місто)