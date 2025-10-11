У Дніпрі пролунав вибух: підлітка з травмою руки доставили до лікарні
У центрі Дніпра на площі Успенській стався вибух, внаслідок якого 15-річний хлопець отримав травму руки. Його доставили до лікарні, поліція встановлює обставини події.
У центрі Дніпра пролунав вибух - у руках підлітка розірвався невідомий предмет, хлопця доставили до лікарні, передає УНН із посиланням на поліцію Дніпра.
Сьогодні близько 19:40 до поліції надійшло повідомлення про вибух на площі Успенській у Соборному районі міста.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.
Постраждалого 15-річного хлопця доставили до лікарні — він отримав травму руки.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
