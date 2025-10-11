В Днепре прогремел взрыв: подростка с травмой руки доставили в больницу
В центре Днепра на Успенской площади произошел взрыв, в результате которого 15-летний парень получил травму руки. Его доставили в больницу, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
В центре Днепра прогремел взрыв - в руках подростка разорвался неизвестный предмет, парня доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на полицию Днепра.
Детали
Сегодня около 19:40 в полицию поступило сообщение о взрыве на площади Успенской в Соборном районе города.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.
Пострадавшего 15-летнего парня доставили в больницу — он получил травму руки.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
