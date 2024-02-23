У Дніпрі 24 лютого оголосили Днем жалоби: містяни оплакують жертв останньої атаки
Київ • УНН
Мер Дніпра оголосив день жалоби 24 лютого після того, як було підтверджено загибель двох людей внаслідок атаки російського безпілотника, який влучив у багатоповерхівку та підприємство в місті.
День жалоби у Дніпрі проведуть в суботу 24 лютого. Таке оголошення зробив міський голова Борис Філатов, передає УНН.
Підтверджено вже двоє загиблих. … Завтра оголошуємо день трауру.
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Раніше УНН писав, що під час дронової атаки російські війська вночі поцілили не лише по багатоповерхівці у Дніпрі, але й по підприємству, з 8 постраждалих двоє залишаються у лікарні, у будинку тривають пошуки людей під завалами. При цьому в області загалом знищено 5 ворожих безпілотників за ніч.
Ввечері голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв нічної атаки на Дніпро зросла до двох. Рятувальники виявили тіло жінки, однак дістатись до нього одразу не змогли.
Дніпропетровська область: росіяни 11 разів атакували Нікопольщину, пошкоджене підприємство23.02.24, 18:59 • 27548 переглядiв