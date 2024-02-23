В Днепре 24 февраля объявили Днем траура: горожане оплакивают жертв последней атаки

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  153665 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  184996 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  182826 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  227994 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  256586 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  225024 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  231818 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234266 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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В Днепре 24 февраля объявили Днем траура: горожане оплакивают жертв последней атаки

Мэр Днепра объявил день траура 24 февраля после того, как была подтверждена гибель двух человек в результате атаки российского беспилотника, который попал в многоэтажку и предприятие в городе.

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Командующий ВВС Украины подтвердил уничтожение российского самолета А-50.

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"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда Донецкой области, которая чудом выжила вместе со своими хозяевами после ночного ракетного обстрела, разрушившего их дом.

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"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

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Министерство финансов Украины раскритиковало FATF за то, что она не внесла россию в черный список, несмотря на доказательства нарушения ею санкций и увеличение финансовых связей с Ираном и Северной Кореей.

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В FATF признали рост связанных с россией рисков, но отказались заносить рф в "черный" список

Суд отказал в осуществлении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Грановского. САП обжалует решение

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства о проведении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Александра Грановского, которого обвиняют в организации коррупционной схемы, нанесшей ущерб Одесскому припортовому заводу на 93,3 млн долларов.

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Суд отказал в осуществлении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Грановского. САП обжалует решение

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Одесский национальный театр оперы и балета представил концертную программу "ELEGIA PER LA PACE" ("Элегия мира") в Национальном парламенте Италии по случаю второй годовщины вторжения россии в Украину.

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Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ

Российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50.

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Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ

Враг атакует Херсон: в городе раздаются громкие взрывы

Председатель Херсонской МВА сообщил о громких взрывах в Херсоне, когда российская армия атаковала город с левого берега Днепра, и призвал жителей держаться подальше от окон и прятаться в укрытиях.

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Враг атакует Херсон: в городе раздаются громкие взрывы

Для удобства родителей: прием заявлений в первые классы в Киеве стартует с 25 марта

Прием заявлений в первые классы в Киеве начнется 25 марта и продлится до 31 мая.

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Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн

Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.

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Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн