В Днепре 24 февраля объявили Днем траура: горожане оплакивают жертв последней атаки

День траура в Днепре проведут в субботу 24 февраля. Такое объявление сделал городской голова Борис Филатов, передает УНН.

Подтверждено уже двое погибших. ... Завтра объявляем день траура. - написал Филатов в своем телеграм-канале.

Детали

Ранее УНН писал, что во время дроновой атаки российские войска ночью попали не только по многоэтажке в Днепре, но и по предприятию, из 8 пострадавших двое остаются в больнице, в доме продолжаются поиски людей под завалами. При этом в области в целом уничтожено 5 вражеских беспилотников за ночь.

Вечером председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что количество жертв ночной атаки на Днепр возросло до двух. Спасатели обнаружили тело женщины, однако добраться до него сразу не смогли.

Днепропетровская область: россияне 11 раз атаковали Никопольщину, повреждено предприятие