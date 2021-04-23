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У чотирьох префектурах Японії вводять режим НС через COVID-19

У чотирьох префектурах Японії вводять режим НС через COVID-19

Київ • УНН

 • 13466 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Рада експертів при уряді Японії схвалила план, що стосується префектур Токіо, Осака, Хего і Кіото щодо введення режиму надзвичайної ситуації через спалах коронавірусної інфекції, повідомляє телеканал NHK, інформує УНН.

Цитата

“Поки ми не почнемо більш суворі заходи, ми не зможемо стримати поширення цих варіантів вірусу, які більш заразні”, — повідомив міністр з пожвавлення економіки Нісімура Ясутосі, який відповідає за боротьбу з коронавірусом.

Деталі

Режим надзвичайної ситуації буде введений в неділю 25 квітня і триватиме до 11 травня.

Очікується, що уряд офіційно прийме рішення про план на засіданні робочої групи в п’ятницю після того, як доповість про це парламенту.

Увечері прем’єр-міністр Йосіхіде Суга проведе прес-конференцію, щоб пояснити деталі.

Уряд планує просити закритися бари і ресторани в відповідних префектурах, в яких подають алкогольні напої або ж пропонують караоке. Розклад руху метро і автобусів буде змінено і кількість рейсів скорочено.

Контекст

Японська влада вводила режим НС в ряді регіонів країни 7 січня. Найдовше (до 22 березня) він тривав в Токіо і прилеглих префектурах Канагава, Сайтама, Тіба. Проте практично відразу після його відміни зростання числа нових випадків зараження коронавірусом відновилося.

В даний час в країну можуть в’їхати тільки японські громадяни та іноземці, які постійно проживають тут і мають довгострокові візи. При перетині кордону їм необхідно мати документ про наявність негативного тесту на COVID-19, зданого протягом 72 годин перед прибуттям. Ще один тест необхідно пройти в аеропорту після прильоту. Потім подорожуючі зобов’язані будуть пройти 14-денний карантин.

Доповнення

Літні Олімпійські ігри в Токіо були перенесені через пандемію коронавірусу з 2020 року на 2021 рік. Вони повинні пройти із 23 липня — 8 серпня.

У березні організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо за підсумками зустрічі з главами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) прийняли безпрецедентне рішення про заборону глядачів з-за кордону в рамках зусиль із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Додамо

У четвер в префектурі Осака було зафіксовано найбільшу кількість заражень COVID-19 за день — більше 1,1 тис. нових випадків.

Всього за час пандемії в країні зареєстровано 546 425 випадків зараження COVID-19, 9 764 особи померли, одужали 491 661 особа.

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