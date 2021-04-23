У чотирьох префектурах Японії вводять режим НС через COVID-19

Цитата

“Поки ми не почнемо більш суворі заходи, ми не зможемо стримати поширення цих варіантів вірусу, які більш заразні”, — повідомив міністр з пожвавлення економіки Нісімура Ясутосі, який відповідає за боротьбу з коронавірусом.

Деталі

Режим надзвичайної ситуації буде введений в неділю 25 квітня і триватиме до 11 травня.

Очікується, що уряд офіційно прийме рішення про план на засіданні робочої групи в п’ятницю після того, як доповість про це парламенту.

Увечері прем’єр-міністр Йосіхіде Суга проведе прес-конференцію, щоб пояснити деталі.

Уряд планує просити закритися бари і ресторани в відповідних префектурах, в яких подають алкогольні напої або ж пропонують караоке. Розклад руху метро і автобусів буде змінено і кількість рейсів скорочено.

Контекст

Японська влада вводила режим НС в ряді регіонів країни 7 січня. Найдовше (до 22 березня) він тривав в Токіо і прилеглих префектурах Канагава, Сайтама, Тіба. Проте практично відразу після його відміни зростання числа нових випадків зараження коронавірусом відновилося.

В даний час в країну можуть в’їхати тільки японські громадяни та іноземці, які постійно проживають тут і мають довгострокові візи. При перетині кордону їм необхідно мати документ про наявність негативного тесту на COVID-19, зданого протягом 72 годин перед прибуттям. Ще один тест необхідно пройти в аеропорту після прильоту. Потім подорожуючі зобов’язані будуть пройти 14-денний карантин.

Доповнення

Літні Олімпійські ігри в Токіо були перенесені через пандемію коронавірусу з 2020 року на 2021 рік. Вони повинні пройти із 23 липня — 8 серпня.

У березні організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо за підсумками зустрічі з главами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) прийняли безпрецедентне рішення про заборону глядачів з-за кордону в рамках зусиль із запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Додамо

У четвер в префектурі Осака було зафіксовано найбільшу кількість заражень COVID-19 за день — більше 1,1 тис. нових випадків.

Всього за час пандемії в країні зареєстровано 546 425 випадків зараження COVID-19, 9 764 особи померли, одужали 491 661 особа.