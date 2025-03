МОК назвав нові дати "Олімпійських ігор-2020" у Токіо

Паралімпійські ігри-2020 призначили на 24 серпня-5 вересня 2021-го.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020-го, її довелося перенести через епідемію коронавірусної інфекції. Як уточнив МОК, рішення про перенесення підтримали всі національні олімпійські комітети і всі спортивні федерації літніх видів спорту.

У японському оргкомітеті раніше говорили, що повністю скасувати Олімпіаду буде складно, доцільно було б перенести її на рік або два. “Я не думаю, що Ігри скасують, мова про перенесення. Для МОК скасування Олімпіади створить складнощі”, — сказав Харуюкі Такахаші, представник оргкомітету виданню The Wall Street Journal.

Перенесення Ігор на термін менше року призведе до того, що вони будуть перетинатися з іншими міжнародними змаганнями, додав він. Краще, на думку співрозмовника газети, перенести Олімпіаду на два роки.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa

— Olympics (@Olympics) March 30, 2020

Раніше, глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація, приймаючи рішення про перенесення Ігор-2020 року, сумнівалася, чи зможе Японія запросити до себе спортсменів з усього світу.