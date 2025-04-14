У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

У Житомирі рятувальники зняли чоловіка зі скелі після падіння з 30-метрової висоти. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

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Увечері 12 квітня в Житомирі сталася надзвичайна ситуація – чоловік зірвався зі скелі на березі річки та потребував негайної допомоги. Близько 19:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про інцидент.

На місце прибули фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення. З’ясувалося, що постраждалий впав із приблизно 30-метрової висоти й опинився на складнодоступній ділянці між урвищем і водою.

Рятувальники використали човен, щоб переправитися через річку, дісталися до потерпілого та транспортували його на протилежний берег. Там його вже чекала бригада швидкої допомоги, яка надала першу медичну допомогу й доставила чоловіка до лікарні.

Про стан постраждалого наразі офіційної інформації не повідомляється.

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