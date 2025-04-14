У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти
Київ • УНН
У Житомирі рятувальники зняли чоловіка зі скелі після падіння з 30-метрової висоти. Його транспортували на протилежний берег та передали медикам.
У Житомирі рятувальники зняли чоловіка зі скелі після падіння з 30-метрової висоти. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
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Увечері 12 квітня в Житомирі сталася надзвичайна ситуація – чоловік зірвався зі скелі на березі річки та потребував негайної допомоги. Близько 19:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про інцидент.
На місце прибули фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення. З’ясувалося, що постраждалий впав із приблизно 30-метрової висоти й опинився на складнодоступній ділянці між урвищем і водою.
Рятувальники використали човен, щоб переправитися через річку, дісталися до потерпілого та транспортували його на протилежний берег. Там його вже чекала бригада швидкої допомоги, яка надала першу медичну допомогу й доставила чоловіка до лікарні.
Про стан постраждалого наразі офіційної інформації не повідомляється.
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