У Карпатах двоє туристів зірвалися зі скелі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Двоє туристів зірвалися зі скелі у Карпатах та травмували ноги, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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Як повідомили рятувальники, 16 травня під час спуску з гори Говерли чоловік та жінка зірвались зі скелястої ділянки маршруту та травмували ноги.
Коли рятувальна група прибула до потерпілих, фельдшер надав їм першу домедичну допомогу. Жінку рятувальники супроводили, а чоловіка транспортували та передали медикам.
Нагадаємо
Двоє туристів з Києва заблукали під час катання на сноубордах на гірськолижному курорті Драгобрат Рахівського району Закарпатської області, чоловіків знайшли ратувальники та доставили в беспечне місце.