В Карпатах двое туристов сорвались со скалы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Двое туристов сорвались со скалы в Карпатах и травмировали ноги, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили спасатели, 16 мая во время спуска с горы Говерлы мужчина и женщина сорвались со скалистого участка маршрута и травмировали ноги.
Когда спасательная группа прибыла к пострадавшим, фельдшер оказал им первую домедицинскую помощь. Женщину спасатели сопроводили, а мужчину транспортировали и передали медикам.
Напомним
Двое туристов из Киева заблудились во время катания на сноубордах на горнолыжном курорте Драгобрат Раховского района Закарпатской области, мужчин нашли спасатели и доставили в безопасное место.