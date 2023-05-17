В Карпатах двое туристов сорвались со скалы

Детали

Как сообщили спасатели, 16 мая во время спуска с горы Говерлы мужчина и женщина сорвались со скалистого участка маршрута и травмировали ноги.

Когда спасательная группа прибыла к пострадавшим, фельдшер оказал им первую домедицинскую помощь. Женщину спасатели сопроводили, а мужчину транспортировали и передали медикам.

Напомним

Двое туристов из Киева заблудились во время катания на сноубордах на горнолыжном курорте Драгобрат Раховского района Закарпатской области, мужчин нашли спасатели и доставили в безопасное место.