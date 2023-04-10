Двоє сноубордистів з Києва загубилися на гірськолижному курорті Драгобрат: їх знайшли рятувальники

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8 квітня туристи каталися на сноубордах поблизу підйомника "Вершина Карпат", заїхали в ліс і загубилися. На одного з туристів рятувальники натрапили випадково під час обстеження маршруту.

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"Вони обстежували гірський туристичний маршрут і зустріли чоловіка, який вже наближався до гірськолижного комплексу. Допомоги чоловік не потребував, але він повідомив, що вона необхідна його товаришу",- ідеться в повідомленні.

Рятувальникам вдалося зв’язатися з другим туристом. Він скинув свої GPS-координати, і з’ясувалося, що сноубордист встиг заїхати далеко й потребує допомоги. За ним вислали іншу пошукову групу, яка знайшла його в районі урочища Грегулець.

Медичної допомоги чоловік не потребував. Його рятувальники транспортували до селища Ясіня, звідки він самостійно вирушив до місця тимчасового проживання.

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