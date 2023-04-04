Лавина накрила туристів на північному сході Індії, вбивши семеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У вівторок лавина забрала життя групи туристів у Гімалаях на північному сході Індії, внаслідок чого щонайменше семеро людей загинули та 11 отримали поранення, повідомили офіційні особи. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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Представник армії підполковник Махендра Рават повідомив, що рятувальники витягли з-під снігу щонайменше 23 туристи та доправили їх до лікарні.
Індійська організація прикордонних доріг повідомила, що туристи постраждали від лавини біля гірського перевалу Натху Ла у штаті Сіккім.
Гірський перевал Натху Ла знаходиться вздовж кордону з Китаєм та є основним туристичним напрямком.
Екологічно чутливий регіон Гімалаїв, сильно постраждалий від глобального потепління, схильний до лавин. Минулого року 27 альпіністів-стажистів загинули під час сходження лавини у північній частині штату Уттаракханд.